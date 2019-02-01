الاتحاد الآسيوي يرفض شكوى الإمارات بحق قطر بشأن "التجنيس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بحق الاتحاد القطري، بشأن "عدم قانونية" تجنيس لاعبين من لاعبي المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا سريعا أكد فيه رفض الشكوى التي قدمتها الإمارات الخميس، دون ذكر الأسباب التي استند عليها في عملية الرفض.

بدورها أشارت بعض الصحف الإماراتية المحلية إلى أن سبب رفض الشكوى الإماراتية يعود لعدم تقديم الاتحاد الإماراتي أوراقا ثبوتية من الدولتين اللتين ينتميان إليهما بالأصل كل من المعز علي (السودان) وبسام الراوي (العراق)، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.

وكان مستشار قانوني إماراتي قد أكد في مداخلة هاتفية مع قناة أبوظبي الرياضية، الخميس، أن تجنيس اللاعبين ومشاركتهم مع منتخب البلد التي اكتسبوا جنسيتها، يستند إلى 4 شروط هي: إما أن يكون اللاعب من مواليد البلد الجديد، أو أن يكون أحد أبويه كذلك، أو أحد أجداده، أو أن يكون قد قضى 5 سنوات في بلده الجديد منذ أن بلغ سن الـ18.

وبناء على هذه المعطيات، جاءت الشكوى الإماراتية بان هذان اللاعبان لم يستوفيا الشروط السالف ذكرها، قبل أن يتم رفض الشكوى الإماراتية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد تلقى شكوى من الاتحاد القطري بحق نظيره الإماراتي، بسبب رمي الجماهير الإماراتية لقوارير مياه وأحذية، على أرضية الملعب بعد أن سجلت قطر الهدف الثالث عبر حسن الهيدوس في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية، وفقا لبيان من اتحاد آسيا لـCNN.

يذكر أن قطر تواجه اليابان في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.