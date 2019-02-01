قطر بطلة آسيا للمرة الأولى في تاريخها.. على حساب اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب القطري بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الياباني بـ3 أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 2019 والتي أقيمت في الإمارات.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، تقدمت قطر مبكرا، عند الدقيقة 11، بهدف "خلفي" عبر المعز علي، قبل أن يضيف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني عند الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لقطر.

وفي الشوط الثاني، قلص المنتخب الياباني الفارق عبر مينامينو تاكومي، عند الدقيقة 66، قبل أن يسجل أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من علامة الجزاء عند الدقيقة 81، وتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف، لصالح المنتخب القطري.

وبهذا الفوز، حققت قطر لقبها الأول في بطولة كأس الأمم الآسيوية، لتكون ثالث فريق خليجي يحقق هذا الإنجاز بعد كل من السعودية والكويت.

من جانبه، أصبح المعز علي أول لاعب يسجل 9 أهداف في بطولة واحدة من كأس آسيا، متفوقا على الإيراني علي دائي الذي كان صاحب الرقم القياسي بـ8 أهداف.