حارس منتخب قطر: المنتخب الياباني ند قوي ومستعدون لـ"كوبا أمريكا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سعد الشيب، حارس منتخب قطر لكرة القدم، إن المنتخب الياباني كان ندا قويا جدا في مباراة الجمعة في نهائي كأس آسيا، مؤكدا أن جميع الفرق التي لعب المنتخب القطري أمامها لديها لاعبون بمستوى عال.

وعن التحضيرات لبطولة كوبا أمريكا قال الشيب: "بالتأكيد هذه البطولة لن نذهب إليها بغرض المشاركة فحسب، بل ستكون مشاركة ومنافسة في البطولة، فالفرق كبيرة على مستوى العالم، وقد نكون نحن الفريق الأضعف بينهم بحكم التصنيف، ولكن سنسعى لرفع اسم بلادنا باللعب بشكل جيد في هذه البطولة."

وحول مواجهة الأرجنتين بشكل خاص، قال الشيب إنه من الطبيعي أنك عندما تلعب أمام فرق كبيرة فستحاول أن تقدم أفضل ما عندك، وأيضا عندما تلعب أمام تجوم مثل ميسي ودي ماريا وغيرهم فسيكون لعبا ممتعا.