لاعب فالنسيا ينشر صورة "مروعة" لعينه بعد مباراة برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الفرنسي لنادي فالنسيا، كيفن غاميرو، صورة "مروعة" لعينه بعد الاصطدام باللاعب الإسباني لنادي برشلونة، جيرارد بيكيه، في مباراة السبت بين الفريقين.

وشارك غاميرو متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وشكرهم على مساندته بعد أن تلقى هذه الإصابة الخطرة.

وقال لاعب باريس سان جيرمان السابق في تغريدته: "بعد يوم من الحفلة بالغة الفخامة في ملعب كامب نو، شكرا على رسائلكم، ولتحيا فالنسيا".

واصطدم غاميرو ببيكيه قبل نهاية الشوط الأول، ما أجبره على مغادرة الملعب مصابا، في حين تلقى اللاعب الإسباني علاجا من الكادر الطبي للفريق الكتالوني.

يذكر أن مباراة الفريقين كانت قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، بعد أن كان برشلونة متأخرا بفارق هدفين حتى الدقيقة 39 من عمر اللقاء.