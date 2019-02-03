من استقبال الشيخ تميم إلى المواكب بالكورنيش.. منتخب قطر يصل الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل المنتخب القطري لكرة القدم إلى العاصمة، الدوحة، مساء السبت، حاملا كأس بطولة آسيا 2019 بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الياباني في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وكان الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر في مقدمة المستقبلين للمنتخب لدى وصوله مطار الدوحة، برفقة عدد من الشيوخ والمسؤولين احتفاء بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعتبر الأول بتاريخ قطر والثالث خليجيا بعد السعودية والكويت.

ونشر التلفزيون القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عددا من اللقطات من استقبال المنتخب في المطار والمواكب التي احتفت به على طول شارع الكورنيش، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: