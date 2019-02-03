الداعية وسيم يوسف يرد على تقرير "تكفيره" مشجعي قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الداعية الإسلامي، وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات على تقرير نشرته "الصحافة الحرة" بأنه يكفر من شجع المنتخب القطري في مباراته النهائية ضد اليابان بكأس آسيا 2019.

وقال وسيم يوسف في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "يا أخي الاعلام القطري نكتة.. كل هذا من أجل مقطع دقيقتين !!لو كان المقطع 4 دقائق بطلع كافر بالإعلام القطري!".

وكان وسيم يوسف قد وجه انتقادات لاذعة إلى الإعلام القطري وخصوصا قنوات الجزيرة الرياضية، بعد حذف شركة تويتر، لمقطع فيديو نشره وهاجم فيه قطر، حيث قال في تغريدة سابقة بتاريخ الـ31 من يناير/ كانون الثاني الماضي: "قطر قامت برفع شكوى عن طريق شبكتها الرياضية الإعلامية، وحذفت المقطع من التغريدة السابقة بعد وصول عدد المشاهدات ٢٧٥ ألف.."

وأضاف في تغريدة منفصلة حينها: "تقوم قطر بكل قوتها بحذف مقطع الفيديو (إلى دولة الإرهاب) .. وتراسل شركة تويتر كلما قمنا بنشره .. تزعجهم دقيقتان وهم تسلطوا على الأمة بقنواتهم المأجورة.. ولكن ابلغهم أن الفيديو الذي أزعجكم وصل للعالم.. وسنستمر بنشره..".