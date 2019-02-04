دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قميص المنتخب القطري لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وفقا لما نشره الاتحاد القطري لكرة القدم، الإثنين.

وقال أمير قطر وهو يقدم القميص رقم "10" والذي يرتديه عادة حسن الهيدوس، للشيخ صباح: "قالوا لي بأن أهدي لك هذا القميص للشيخ صباح الذي كان يدعمنا بكلامه وتهنئته".

وأضاف الشيخ تميم قائلا: "هذا أقل شي الله يطول عمرك"، ليرد عليه أمير الكويت قائلا إنه يتمنى للمنتخب القطري الفوز بكأس العالم.

وطلب الشيخ تميم من أمير الكويت أن يوقع على قميص آخر يحمل توقيع اللاعبين، ليتم أخذ القميص إلى المتحف، وفقا لما ظهر بالفيديو الذي نشره الاتحاد.

وكان المنتخب القطري قد حقق لقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقلب في المباراة النهائية للبطولة، الجمعة.