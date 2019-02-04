إيقاف مباراة للسيدات في إسبانيا بسبب عبارة "حان وقت العودة إلى المطبخ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان نادي تيراثا الإسباني، تصرف بعض لاعبي فريق الرجال لديه، والذين أهانوا لاعبات من فريق السيدات خلال مباراة في الدوري الإسباني للسيدات.

وأصدر النادي بيانا أدان فيه واستنكر الحادثة التي شهدت "اعتداء لفظيا وجسديا"، وأكد أنه يدعو للمساواة بين الجنسين وسيستمر بذلك.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية تفاصيل الحادثة، إذ قالت إن فريق تيراثا للسيدات كان يواجه فريقا آخر، وعند دخول الهدف الرابع في شباك تيراثا ظهر لاعبو فريق الرجال الذين كانوا سيلعبون بعد نهاية المباراة على نفس الملعب.

وبدأ اللاعبون بالصراخ بعد الهدف الرابع: "أوقفوا هذه المباراة"، ثم بدأوا بتوجيه عبارات للاعبات قالوا فيها: "حان الوقت للعودة إلى المطبخ وغسل الأطباق".

وكرد فعل على هذه العبارات، أوقفت الحكمة التي كانت تدير اللقاء مجريات اللعب، وأنهت المباراة بنتيجة 4-0 للفريق الآخر، وكتبت في تقريرها حقيقة ما جرى.