الأهلي يقيل مدربه ويعيّن لاعبا سابقا.. ومغردون يرحبون بالقرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي أهلي جدة إقالة مدربه الأرجنتيني، بابلو غويدي وتعيين اللاعب السابق للفريق، يوسف عنبر، على رأس الكادر الفني للأهلي في المباراة المقبلة.

ونشر الأهلي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيه إقالة غويدي، وتمنى له التوفيق في القادم من محطات مشواره التدريبي.

وعيّنت إدارة "الراقي" اللاعب السابق للفريق، يوسف عنبر، مدربا للنادي في المباراة المقبلة أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

من جانبهم، رحب بعض المغردين بالقرار، وعبروا عن سعادتهم بعودة لاعبهم السابق بثوب المدرب هذه المرة وقال أحدهم: "عودا حميدا يوسف عنبر".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 33 نقطة، وخلف المتصدر، الهلال، بـ10 نقاط، ولم تشفع الانتصارات الثلاثة التي حققها الفريق في الجولات الماضية للمدرب الأرجنتيني.