دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه قلب دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي، جيورجيو كيليني، رسالة دعم للاعب البحريني المعتقل في تايلاند بعد بلاغ قدمته الحكومة البحرينية للشرطة الجنائية الدولية من أجل إحضاره إلى البحرين.

وقال كيليني في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتمنى أن يجدوا حلا سريعا ليتمكن حكيم العريبي من العودة إلى بلده، أستراليا".

وأرفق قلب دفاع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي تغريدته بصورة للعريبي ووسم "أنقذوا حكيم"، الذي دشنه من يطالبون بإعادة اللاعب البحريني إلى أستراليا.

وقالت الحكومة البحرينية إن اللاعب قد هرب من قطر إلى إيران ثم إلى أستراليا، خلال ذهابه مع بعثة المنتخب البحريني، وذلك بعد أن تم الحكم عليه بقضية تخريب قسم شرطة.

وكانت السلطات التايلاندية قد اعتقلت اللاعب بعد أن كان يقضي إجازة في تايلاند، بناء على بلاغ قدمته الحكومة البحرينية للإنتربول من أجل إعادته إلى البحرين، بعد أن حصل على حق اللجوء في أستراليا ولعب لأحد أنديتها.