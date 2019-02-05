مورينيو يقبل الغرامة وعقوبة السجن بسبب التهرب الضريبي

بعد الصافرة.. من سيكون المدرب "الدائم" لليونايتد بعد مورينيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عقوبة السجن ودفع غرامة، وهي العقوبة التي فرضتها عليه السلطات الإسبانية بسبب التهرب الضريبي.

ولن يقضي مورينيو عقوبة السجن، إذ سيدفع أكثر من 160 ألف دولار بدلا منها، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليوني دولار تقريبا.

ومن المتعارف عليه أن القضاء الإسباني لا يجبر المتهم على قضاء عقوبة السجن، إذا كان قد ارتكب المخالفة للمرة الأولى وحكمه يقل عن عامين، في التهم التي لا تتعلق بالعنف.

واتهم مورينيو بتهرب ضريبي بلغت قيمته 3.7 مليون دولار، بين عامي 2011 و2012، أي حين كان مدربا لريال مدريد، إذ قام بإخفاء أرباحه من حقوق نشر صوره.