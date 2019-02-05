دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد لاعب الهلال، سلمان الفرج، على الفيديو المتداول له رفقة حارس النصر، وليد عبد الله، وحديث الثنائي عن تعرض "العالمي" للظلم وعلاقة الهلال بذلك.

وقال الفرج عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تداول البعض حديث لي كان مع اخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم ولو اردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث اكثر ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي اعقت فيها امام النصر عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو للفرج وعبدالله وهما يتحدثان عن تعرض النصر للظلم، إذ رأى وليد عبد الله أن فريقه ظلم مؤخرا، لكن الفرج رد عليه قائلا إن هذا لا دخل به بالهلال.

يذكر أن سلمان الفرج كان قد غاب عن منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، بداعي الإصابة وتم استدعاء لاعب الأهلي نوح الموسى بدلا منه.