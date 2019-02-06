فيفا يكشف عن أول مرشح لانتخاباته الرئاسية المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رشح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، نفسه للانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا، وفقا لبيان نشره الاتحاد الأربعاء.

وجاء في البيان إعلان أول المترشحين للانتخابات المزمع عقدها في يونيو/حزيران من العام الجاري.

وكان إنفانتينو قد فاز في الانتخابات الماضية، التي أجريت في فبراير/شباط من عام 2016، متفوقا على رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين.

ويسعى الرجل السويسري البالغ من العمر 48 عاما للفوز بفترة رئاسية ثانية في المؤسسة الأكبر في عالم كرة القدم.