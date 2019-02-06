شرطة لندن تحقق في تعرض محمد صلاح لهتافات عنصرية بسبب ديانته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحقق نادي ويست هام الإنجليزي وشرطة لندن في مقطع فيديو يُظهر تعرض اللاعب المصري محمد صلاح، لعبارات عنصرية من قبل الجماهير، في مباراة فريقه أمام ويست هام، الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو تعرض صلاح لإهانات عنصرية من قبل قطاع من جماهير ويست هام بسبب ديانته، على أرضية ملعب لندن.

وقال ويست هام في بيان لـCNN: "في ويست هام يونايتد، نحن لا نتسامح أبدا مع أي سلوك عنيف أو عدائي، نحن فريق كرة قدم شامل"، وأشار إلى أنه لا يعترف بأي نوع من التفرقة.

وعبر النادي عن ترحيبه بجميع الجماهير في ملعب "لندن" ولفت إلى أن أي شخص يتم تحديده وهو يرتكب أي فعل مهين سيتم تحويله للشرطة وسيمنع من دخول الملعب مدى الحياة"، وأضاف النادي قائلا: " لا مكان لمثل هذا السلوك في ملعبنا".

وأكدت شرطة لندن أنها تطلع على الفيديو، إذ قالت في بيان لـCNN: "نحن على دراية بمقطع الفيديو لما يظهر أنه اعتداء عنصري على أحد اللاعبين في مباراة ويست هام وليفربول بملعب لندن الإثنين، 4 فبراير".

وأضافت الشرطة في بيانها قائلة: "تتم مراجعة المقطع من قبل الضباط المختصين، ولم يتم القبض على أحد حتى الآن"، وشجعت المواطنين على إبلاغها بحال حدوث مثل هذه الحوادث.