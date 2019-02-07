ريال مدريد يفرض التعادل على برشلونة في نصف نهائي كأس الملك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب "كامب نو" في برشلونة.

تقدم ريال مدريد عند الدقيقة السادسة عبر الإسباني لوكاس فاسكيز، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أدرك برشلونة التعادل عبر لاعبه البرازيلي الشاب مالكوم، عند الدقيقة 57 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة من أولها بداعي الإصابة، لكنه شارك في الشوط الثاني بدلا من البرازيلي فيليبي كوتينيو.

يذكر أن مباراة الإياب ستلعب في 27 فبراير/شباط الجاري، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".