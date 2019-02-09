دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد لقاء الفريق الأحمر مع الزمالك في الدوري المصري.

ونشر الاتحاد المصري قراره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تأجيل "الأهلي وبيراميدز" إلى ما بعد "القمة" بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز".

وأضاف الاتحاد المصري عبر تويتر: "قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وكان قد أصدر الأهلي قرارات "حازمة" بهذا الصدد، إذ أعلن رفضه تغيير موعد مبارياته، ورفض القرارات التي تصدر عن اتحاد الكرة بتوصيات من مرتضى منصور، الموقوف من جانب الاتحاد الأفريقي واللجنة الأولمبية المصرية.

وشملت قرارات الأهلي أيضا مقاطعة بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، بسبب إساءات رئيسه، تركي آل الشيخ، لإدارة النادي، كما قرر الفريق الأحمر عدم حوض أي مباراة دون حضور جماهيري.