مانشستر سيتي يحقق أكبر فوز بتاريخه على تشيلسي ويستعيد الصدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر سيتي أكبر فوز بتاريخه على تشيلسي، إذ اكتسحه بسداسية نظيفة، في ملعب "الاتحاد"، لينتزع صدارة الدوري الإنجليزي مجددا من ليفربول.

وتقدم السيتي عند الدقيقة الرابعة عبر الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، قبل أن يضيف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الهدف الثاني عند الدقيقة 13، ويسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث بعدها بـ4 دقائق، ويضيف الألماني إلكاي غندوغان الهدف الرابع عند الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، عزز المواطنون تقدمهم بالهدف الخامس عبر أغويرو، عند الدقيقة 56، من علامة الجزاء، قبل أن يختتم ستيرلينغ أهداف السيتي بالهدف السادس عند الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، استعاد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا صدارة الدوري من ليفربول، بعد وصوله للنقطة 65، ليتفوق على "الريدز" بفارق الأهداف، مع مباراة أقل لليفربول.

يذكر أن هذا هو الفوز الأكبر في تاريخ مانشستر سيتي على تشيلسي، إذ لك يسبق أن تحققت هذه النتيجة سوى مرة واحدة، عام 2007، وكانت لصالح تشيلسي.