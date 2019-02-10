دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاجأ النجم المصري محمد صلاح، متابعيه بـ"لوك جديد" بعد أن قام بحلق لحيته، لتثير هذه الخطوة العديد من ردود الفعل، نبرز منها تعليق زميله الكرواتي، في ليفربول، ديان لوفرين.

ونشر صلاح صورة له، الأحد، بدون لحية، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، لتنهال عليه التعليقات، إذ سأله زميله في الفريق، أوكسليد تشامبرلين، مستغربا: "لماذا؟"، وأرسلت له الفنانة المصرية رانيا يوسف قلوب حب.

أما ردة الفعل المميزة فكانت للوفرين، الذي نشر صورة مع صلاح بعد الـ"لوك الجديد" عبر صفحته على إنستغرام وقال: "مو صلاح ذهب.. لدي صديق جديد.. أهلا حامد محروس غالي".

وأضاف اللاعب الكرواتي في نفس المنشور معلقا على الشكل الجديد لصلاح: "لقد أعجبتني.. ما رأيكم"، على حد تعبيره.