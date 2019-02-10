تركي آل الشيخ يشن هجوما "شرسا" على إدارة الأهلي: "فهمت الفيلم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ هجوما شرسا على إدارة النادي الأهلي المصري، بعد أن قررت مقاطعة بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، بسبب إساءات آل الشيخ لها ولرئيسها، وفقا لعدة قرارات "حاسمة" أصدرها النادي، في نفس اليوم الذي تقرر فيه تأجيل مباراته مع بيراميدز إلى ما بعد مباراة القمة.

وشن آل الشيخ هجوما لاذعا على إدارة الأهلي، عبر صفحه الرسمية على موقع فيسبوك، إذ قال إن إدارة الخطيب تحاول تسطير بطولات زائفة، عبر استغلال نية تركي آل الشيخ الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد العربي، والتسويق للقضية على أن الأهلي هو من أجبره على الاستقالة.

وعاتب آل الشيخ إدارة الأهلي قائلا عن مشاركة الفريق بالبطولات العربية السابقة قائلا: "مش دي البطولة الي لعبت فيها قبل كدة وطلعت؟ وهو انتا شاركت عشاني ولا عشان مصر والجايزة الي بـ8 مليون دولار؟".

وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية هجومه على إدارة الأهلي قائلا إنها حاولت استغلال قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، لكسب شعبية عبر إصدار بيان ليكون مخرجا لها، بهدف إخفاء عدالة قرار اتحاد الكرة، وذلك ردا على قرار الأهلي برفض تأجيل مبارياته بالدوري.

أما عن القرار الذي اتخذته إدارة الأهلي برفض خوض مباريات دون جمهور، قال آل الشيخ إن من حق نادي بيراميدز أن يلعب الأهلي مباراته معه دون جمهور، لأن مباراة الذهاب بين الفريقين لم تشهد حضورا جماهيريا.

وهاجم آل الشيخ أيضا إدارة الأهلي بسبب قضية عبد الله السعيد، وأشار أخيرا إلى أنه "فهم الفيلم" وختم منشوره قائلا: "الله يرحمك يا صالح سليم"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق للنادي الأهلي والذي يُعتبر رمزا في القلعة الحمراء.