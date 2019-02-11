محمد صلاح يستنكر الـ"شتيمة" بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكر النجم المصري محمد صلاح، المشاحنات بين من وصفهما بـ"أكبر جمهورين في الوطن العربي"، عن مشجعي الأهلي والزمالك، في ظل التوترات التي تعصف بالكرة المصرية مؤخرا.

وقال صلاح في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

ويشير النجم المصري إلى فرط التعصب الذي أصاب بعض جماهير عملاقي الكرة المصرية في الفترة الماضية، ويظهر جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت أنباء مؤخرا عن إمكانية إيقاف الدوري المصري لكرة القدم، كما اشتعلت حرب تصريحات بين إدارة النادي الأهلي ومالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ، في الآونة الأخيرة.

يذكر أن صلاح لعب في صفوف نادي المقاولون العرب بين عامي 2006 و2010، قبل أن ينتقل إلى نادي بازل السويسري ويبدأ مشوار الاحتراف في الخارج.