الاتحاد السعودي يحدد مصير المدرب الأرجنتيني للمنتخب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني للمنتخب الأول، خوان أنتونيو بيتزي، وكلفت اللجنة الفنية بتقديم دراسة لاختيار مدرب جديد لـ"الأخضر".

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيه عدم تجديد عقد بيتزي، استنادا إلى التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية للاتحاد.

وأسند الاتحاد السعودي مهمة تقديم دراسة من أجل اختيار مدرب جديد، للجنة الفنية وفقا للمعايير والمتطلبات الخاصة بالمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي عدم التجديد للمدرب الأرجنتيني بعد الخروج المبكر لـ"الأخضر" من بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي ودعه المنتخب السعودي من دور الـ16 على يد المنتخب الياباني.