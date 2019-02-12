دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى النجم البرازيلي، بيليه، الحارس التاريخي لمنتخب إنجلترا، غولدن بانكس، إثر وفاته، الثلاثاء، بعد 49 عاما على تصديه الخرافي لكرة "الجوهرة السوداء" في مونديال المكسيك.

وكتب بيليه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تغيرت حراسة المرمى كثيرا عما كانت عليه عندما كنا نلعب أنا وغوردون، ولكن لو كنا نلعب اليوم، لكان واحدا من الأفضل، فلتسكن روحك بسلام صديقي".

وتجمع لقطة تاريخية لا ينساها كثيرون من متابعي كرة القدم، بين بيليه وبانكس، وذلك بعد أن تصدى الحارس الإنجليزي لرأسية صاروخية من أسطورة البرازيل، في دور المجموعات من كأس العالم 1970.

وبعد مرور 49 عاما على تلك اللقطة، ها هو بانكس يفارق الحياة، تاركا خلفه تصديا أصبح مضربا للمثل في عالم كرة القدم، فكلما نجح حارس بالتصدي لرأسية قوية متوسطة الارتفاع يقال: "تصدى للكرة على طريقة بانكس".

لعب أسطورة الحراسة الإنجليزية، والذي حقق لقب كأس العالم 1966 مع منتخب "الأسود الثلاثة"، في صفوف تشسترفيلد وليستر سيتي وستوك سيتي وكليفلاند ستوكرز وهيلينك وفورت لاودرات سترايكرز وسان باتريك أتلتيك.