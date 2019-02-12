أمير قطر يشارك الأطفال لعب كرة القدم.. ويمتدح أكاديمية أسباير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتيو، عددا من الأطفال لعب كرة القدم، في اليوم الرياضي بقطر.

ونشر الشيخ تميم تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تضمنت الفيديو الذي يظهره وهو يلعب كرة قدم رفقة الأطفال في اليوم الرياضي لعام 2019.

وقال أمير قطر في التغريدة: "مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد".

وكان المنتخب القطري قد حقق لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنسخة الإمارات 2019، بفريق ضم عددا من اللاعبين خريجي أكاديمية أسباير.

وتعد أسباير، وقمره الدوحة، واحدة من أكبر الأكاديميات الرياضية في العالم، بسبب الكوادر المحترفة التي تعمل بها والمنشآت الرياضية والتعليمية المتطورة.