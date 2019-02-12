سيرتدي قميص "الزعيم".. تركي آل الشيخ مشجعا للهلال في مواجهة بيراميدز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيرتدي مالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ، قميص الهلال، في المباراة التي ستجمع "الزعيم" بفريقه في "محيط الرعب" وديا، وسيجلس بين جمهوره ليشجعه في هذا اللقاء.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن أحمد الراشد، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إلى جماهير زعيم آسيا: سيكون أبو ناصر معنا في مباراة الهلال وبيراميدز بين جماهير الزعيم بمحيط الرعب وبتيشيرت الهلال".

من جانبه، علق رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، على هذا الخبر قائلا: "أبرك الساعات ومشتاقين نشوفك يا بو ناصر بشعار الهلال، مهما تحدثنا فلن نوفيك حقك فدعمك للهلال ولبقية الأندية السعودية لا ينكره إلا جاحد".

بدوره، رد آل الشيخ على إثناء رئيس الهلال قائلا: "يا أمير الشرف لي وانت أخي الكبير.. واجبي.. وبالتوفيق دائما لكم.. والرياضة في أيادي أمينة بقيادة ربانها أخير الأمير عبد العزيز بن تركي".

وسيواجه الهلال بيراميدز في 22 مارس/أذار المقبل على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، مستغلين فترة التوقف الدولي.

يذكر أن تركي آل الشيخ هو مالك نادي بيراميدز، إذ كان قد حول اسمه من نادي الأسيوطي إلى فريق الأهرام أو "بيراميدز" واستقطب أبرز النجوم الذين كان آخرهم أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، السوري عمر خريبين.