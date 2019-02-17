دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق مغردون وسم "أرسنال يا ولي العهد" على موقع تويتر، الأحد، على خلفية الأنباء التي تحدثت عن نية الأمير محمد بن سلمان، شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فبعد أن اختفت الأنباء التي تحدثت عن نية الأمير محمد الاستثمار باليونايتد، عادت صحيفة "ذان صن" البريطانية وأحيت هذه الأخبار مجددا، السبت.

أشعلت هذه الأنباء حماس المغردين السعوديين، ومشجعي أرسنال منهم على وجه الخصوص، ليطلقوا وسم "ارسنال يا ولي العهد"، لمطالبة الأمير محمد بن سلمان بتغيير وجهته الاستثمارية.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد، كان قد استثمر في مانشستر سيتي وحقق النادي تحت قيادته العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخه، كما أنه أصبح رقما صعبا بين أندية أوروبا.

هذه بعض التغريدات: