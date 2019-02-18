دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح وزير الإعلام السعودي تركي الشبانه طبيعة المفاوضات التي جرت مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نافيا الأنباء التي ترددت عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء مانشستر يونايتد.

وقال وزير الإعلام السعودي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الأنباء التي زعمت رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما".

وأضاف أن "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

وكانت صحف بريطانية تحدثت عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد، وهو ما أثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما شارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ "#ارسنال_يا_ولي_العهد"، للمطالبة بشراء أرسنال بدلا من مانشستر يونايتد.