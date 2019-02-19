تداول فيديو لـ"شبلين" أهداهما رئيس الهلال للاعبه "الأسد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أهدى رئيس الهلال، الأمير محمد بن فيصل، شبلين، للاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والملقب بـ"الأسد"، وفقا لمقطع فيديو تداوله مغردون عبر موقع تويتر.

وقال غوميز في الفيديو موجها حديثه للاعب الإيطالي الجديد في الهلال، سيباستيان جيوفينكو: "سيبا كيف حالك، هل تعلم أن الرئيس الأفضل جلب لي أسدا، شكرا فقد جعلتني سعيدا".

وبينما كان يتحدث اللاعب الفرنسي، ظهر رئيس الهلال وهو يحمل أحد الشبلين ويرضعه ويضحك، خلال تدريبات الفريق، الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو آخر أعاد غوميز نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر، ظهر اللاعب الفرنسي وهو يلاعب الشبلين، على خط الملعب.

يذكر أن غوميز لقب بـ"الأسد" لأنه يحتفل بطريقة تشبه مشية الأسد وزئيره، بعد تسجيل الأهداف، كما أنه يتألق حاليا بقميص "الزعيم"، بعد أن سجل 16 هدفا خلال الموسم الحالي متصدرا ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن النجم السوري، عمر السومة.

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