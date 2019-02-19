مدير أعمال محمد صلاح يستخدم شعار بايرن ميونخ لتشجيع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استخدم الكولومبي رامي عباس عيسى، مدير أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، شعار بايرن ميونخ لتشجيع ليفربول، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ونشر رامي عباس تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "MIASANANFIELD"، في إشارة إلى تشجيعه ليفربول.

ويستخدم عشاق بايرن ميونخ شعار "MIA SAN MIA"، والذي يعني "نحن من نحن"، باللهجة الدارجة في إقليم بافاريا جنوب ألمانيا.

واستخدم وكيل اللاعب المصري اسم ملعب ليفربول "أنفيلد" في هذا الشعار ليصبح "نحن أنفيلد"، في إشارة إلى تشجيعه ليفربول في الموقع المرتقبة.

يذكر أن ليفربول سيواجه بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب أنفيلد في ليفربول، في مباراة يعتبرها كثيرون قمة مباريات هذا الدور من البطولة الأوروبية.