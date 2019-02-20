بعد أنباء عن خيانتها له مع زميله.. رسالة حب من واندا إلى إيكاردي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن تناقلت وسائل إعلام عدة خبر إقامتها علاقة مع صديقه في إنتر ميلان، نشرت عارضة الأزياء واندا نارا، رسالة حب لزوجها، الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ونشرت واندا صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر جمعت إيكاردي، وابنها، وكتبت: "أحبائي، أتمنى لكما السلام والحب والسعادة، أحبكما".

وكانت قد تداولت وسائل إعلام عدة أنباء تشير إلى واندا على وشك الانفصال عن ماورو، لأنها على علاقة حب بزميله في الفريق، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وكانت واندا، والتي تعمل كوكيلة أعمال زوجها، قد انفصلت عن زوجها السابق ماكسي لوبيز، لأنها وقعت في حب إيكاردي، لتتزوج من الأخير بعد ذلك.