الفيفا يحرم تشيلسي من التعاقدات لموسمين والنادي الإنجليزي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة حرمان نادي تشيلسي الإنجليزي من إبرام صفقات ضم لاعبين جدد خلال موسم الانتقالات بسبب خرقه قوانين متعلقة بتنقلات لاعبين تحت سن الثامنة عشر وتسجيلهم.

وقد رد النادي الإنجليزي بـ"دحض" هذه الاتهامات، ووعد بالاستئناف، وذلك في بيان نشر الجمعة على موقعه الإلكتروني.

وبمقتضى هذه العقوبات، سيمنع النادي الإنجليزي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات متتاليتين، أي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وإضافة إلى قرار الحرمان، سيدفع النادي الإنجليزي غرامة مالية قدرها 600 ألف دولار.