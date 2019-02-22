محمد صلاح: لقب هداف الدوري الإنجليزي ليس هدفي الرئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد اللاعب المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه "يدرك جيدا الخطورة" التي سوف يواجهها أمام نادي مانشستر يونايتد، الأحد، في الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على أن ليفربول يتوجه إلى ملعب أولد ترافورد بهدف واحد فقط وهو الفوز بالنقاط الثلاث من المباراة.

وقال صلاح: "لم يُهزم يونايتد في مبارياتهم التسع الأخيرة، لذا فهم في حالة جيدة ويريدون الفوز علينا. الجميع يعرف كيف هي طبيعة مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد. لديهم فريق جيد، والآن هم يحققون الفوز تلو الفوز، لذا لديهم الثقة، لكن في نهاية اليوم نريد الفوز في المباراة"، وفقا لما نقله موقع "ليفربول".

ويعد نادي مانشستر يونايتد المنافس الوحيد من أندية الدوري الإنجليزي الذي لم يتمكن صلاح من التسجيل في مرماه منذ وصوله إلى ميرسيسايد في صيف عام 2017، لكن صلاح، الذي يتصدر هدافي الدوري بالتساوي مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، أكد أن أولويته الوحيدة هي مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات وليس تسجيل الأهداف الفردية.

وأضاف صلاح: "كما قلت من قبل، بالنسبة لي، تسجيل الأهداف ليس بهذه الأهمية. بالتأكيد أمر مهم أن أحصل على لقب هداف الدوري، لكن ليس هذا هدفي الرئيسي، لقب الدوري هو الهدف الأول. إذا نجحنا في الفوز بمباراة بأي نتيجة وأي لاعب آخر هو من سجل الأهداف، فهذا أمر جيد، سوف أكون سعيدا جدا". وتابع صلاح بالقول: "بالنسبة لي، الفريق هو الأهم. أتمنى أن أتمكن من الوصول لتسجيل أهدافي الـ 50، 51، 52 في الدوري الإنجليزي. لكن أهم شيء هو الفوز بمباراتنا القادمة. نحن بحاجة إلى الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا".