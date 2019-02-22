رسميا.. الإعلان عن بيع نادي بيراميدز المصري لمستثمر إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بيراميدز لكرة القدم عن نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي، إضافة إلى تصفية جميع الاستثمارات الرياضية لتركي آل الشيخ في مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لآل الشيخ على فيسبوك بيانا رسميا هذا هو نصه:

وفي منشور سابق صباح الجمعة، شكر تركي آل الشيخ عددا من الشخصيات المصرية وعلى رأسهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.