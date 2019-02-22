رسميا.. الإعلان عن بيع نادي بيراميدز المصري لمستثمر إماراتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بيراميدز لكرة القدم عن نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي، إضافة إلى تصفية جميع الاستثمارات الرياضية لتركي آل الشيخ في مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية لآل الشيخ على فيسبوك بيانا رسميا هذا هو نصه:
❤🙏🏻🇸🇦🇪🇬Posted by تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh on Friday, February 22, 2019
وفي منشور سابق صباح الجمعة، شكر تركي آل الشيخ عددا من الشخصيات المصرية وعلى رأسهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر ... المستشار مرتضى منصور واحمد وامير ...حسام البدري... احمد حسن......Posted by تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh on Thursday, February 21, 2019