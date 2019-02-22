شاهد.. جوميز يُثير رعب طفل في احتفاله بهدفه أمام اتحاد جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسببت طريقة احتفال بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، بتسجيله هدفاً بإخافة أحد الأطفال أثناء لقاء فريقه أمام اتحاد جدة.

وكان غوميز قد سجّل الخميس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 67 أمام نادي الاتحاد، وذهب بعدها ليحتفل على طريقة "فرحة الأسد" التي اعتاد عليها.

طريقة احتفال غوميز أرعبت طفلاً يجمع الكرات، صادف وجوده بالقرب منه في حينها ما اضطره للهرب، ليعود ويعانقه بعد نهاية المباراة.

وقد نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي صوراً للحادثة تحت عنوان "الأسد أخاف الشبل واحتضنه."

يذكر أن الهلال حقق انتصاراً على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين دون رد حيث سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 82.