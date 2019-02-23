ميسي يعاقب إشبيلية بـ"هاتريك".. في أول الاختبارات الصعبة لبرشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب برشلونة تأخره إلى فوز بـ4 أهداف مقابل هدفين على إشبيلية، ليتجاوز أول اختبار صعب، في سلسلة المواجهات الصعبة التي سيخوضها في الأيام القليلة المقبلة.

فعلى أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، تقدم إشبيلية، عند الدقيقة 22 عبر خيسوس نافاس، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التعادل عند الدقيقة 26، لكن أصحاب الأرض عادوا وسجلوا هدف التقدم عند الدقيقة 42 عبر الأرجنتيني غابرييل ميركادو.

وفي الشوط لثاني، سجل ميسي هدف التعادل عند الدقيقة 67، قبل أن يسجل البرغوث الأرجنتيني نفسه الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 85، ويضيف الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع عند الدقيقة 93.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 57، متفوقا على أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، بـ10 نقاط، في صدارة الدوري الإسباني، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد السبت المقبل.

يذكر أن أمام الفريق الكتالوني سلسلة من المواجهات الصعبة والمصيرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سيواجه الريال في كأس الملك، مساء الأربعاء، قبل أن بنفس الغريم السبت، في الدوري.