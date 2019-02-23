محمد صلاح.. عين على كسر "الصيام التهديفي" أمام مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ثلاث مباريات أمام الغريم التقليدي، بلا هدف، يسعى النجم المصري محمد صلاح لكسر العقدة حين يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد لا تعني الأرقام والعقد بعض اللاعبين، وهذا هو الحال مع صلاح، الذي رأى أن سجله التهديفي أمام مانشستر يونايتد ليس بتلك الأهمية، لافتا إلى أن تحقيق الفوز هو الأمر الأكثر أهمية.

ولكن بعد 3 مباريات فشل فيها النجم المصري بتسجيل الأهداف أو صناعتها أمام الغريم التقليدي لفريقه، تمني جماهير "الريدز" النفس بأن ترى صلاح يحتفل بتسجيل هدفه الأول في شباك اليونايتد، الأحد.

"الفرعون" كما يحلو لبعض مشجعيه تسميته، دك حصون خصوم فريقه في 64 مناسبة، خلال 86 مباراة لعبها مع ليفربول، لذلك فمدربه الألماني يورغن كلوب، ينتظر منه هدفا في مباراة الغد التي ستشكل نقطة انطلاق هامة لليفربول نحو لقب "البريميرليغ".

أهمية هدف صلاح لن تكون معنوية فقط، لأن هذا الهدف سيعطيه دفعة قوية في السباق نحو لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.