غرامة مالية على رئيس الهلال ونادي الاتحاد.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، فرض غرامة مالية على كل من رئيس نادي الهلال، ونادي الاتحاد، على خلفية مباراة الفريقين التي لُعبت الجمعة، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقررت اللجنة تغريم رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، بمبلغ قدره 35 ألف ريال سعودي، بسبب نزوله إلى أرضية الملعب في مباراة الاتحاد.

وغرمت اللجنة أيضا، نادي الاتحاد بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، بسبب رمي جماهيره 9 علب مياه عند الدقيقة 73 من المباراة، و50 علبة أخرى وأدوات لم تحددها، عند الدقيقة 93.

وأشارت اللجنة إلى أن القرارين قابلين للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي وأمهلت الطرفين 30 يوما لدفع الغرامات.

يذكر أن الهلال كان قد حسم "الكلاسيكو" بهدفين نظيفين، ليعزز صدارته بالوصول إلى النقطة رقم 52، بعد مضي 21 جولة من الدوري.