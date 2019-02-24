حارس تشيلسي يعصي مدربه.. ومانشستر سيتي بطلا للرابطة الإنجليزية

بعد الصافرة.. استثمارات العرب في عمالقة أوروبا تحت المجهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر سيتي لقبه السادس في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، في مباراة شهدت حادثة "غريبة" بين حارس "البلوز" ومدربه.

فعلى أرضية ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لندن، انتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي بقيت فيها النتيجة على حالها.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، تعرض حارس تشيلسي، الإسباني كيبا، لإصابة ليقوم المدرب بتجهيز الأرجنتيني ويلي كاباييرو ليحل بديلا له.

وعندما طلب المدرب من الحارس الأساسي مغادرة الملعب، رفض الأخير فعل ذلك وأصر على البقاء، ليشتعل غضب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي كان على وشك مغادرة الملعب احتجاجا على تصرف حارسه.

واستمر كيبا داخل أرضية الملعب رغما عن مدربه، ولعب ركلات الترجيح، ونجح بالتصدي لكرة وحيدة، لم تكن كافية ليتوج فريقه باللقب، بعد أن فاز السيتي بـ4 أهداف مقابل 3.