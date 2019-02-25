"جون سنو" في "Game of Thrones" يزور مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار الممثل البريطاني، كيت هارنغتون، والذي يعرف بـ"ملك في الشمال" في مسلسل "Game of Thrones" الشهير، لاعبي ومدرب نادي مانشستر يونايتد، الإثنين.

والتقط هارنغتون الذي لعب دور "جون سنو" في المسلسل، صورا مع المدرب النرويجي، أولي غونار سولشكاير، نشرها اليونايتد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب "من ملك في الشمال إلى آخر".

وظهر الممثل البريطاني بصور مع كل من النجم الفرنسي بول بوغبا، والمدافع الإنجليزي كريس سمولينغ، وزميله السويدي فيكتور ليندلوف.

وتأتي زيارة جون سنو لليونايتد بعد يوم من تعادل الفريق في "كلاسيكو إنجلترا" سلبيا أمام غريمه التقليدي، ليفربول.