استقالة رئيس الاتحاد السعودي من منصبه لـ"ظروف خاصة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، استقالته من منصبه، الإثنين، لـ"ظروفه الخاصة"، وذلك بعد 4 شهور من توليه المنصب.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيه استقالة الفواز، الذي جاء خلفا لعادل عزت في أكتوبر/تشرين أول.

وأكد الاتحاد أن استقالة رئيسه جاءت لـ"ظروف خاصة" لم يحددها، وأشار إلى ان نائب الفواز، لؤي السبيعي، سيتولى مهام رئاسة الاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية لتعيين رئيس جديد.

وتأتي استقالة الفواز بعد اشتعال عدة أزمات بين الاتحاد والأندية السعودية مؤخرا، كما أنها تلت وداع المنتخب السعودي لكأس آسيا 2019 من دور الـ16 بشهر تقريبا.