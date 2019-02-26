أزمة الأهلي وبيراميدز مستمرة.. تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب "أمنية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز، والزمالك ومصر المقاصة، في كأس مصر إلى أجل لم يسمه، بناء على تعليمات من الجهات الأمنية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة بيانا، شاركه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وقال فيه: "قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي كان مقررا إقامتها غدا الأربعاء، ومباراة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر التي كان مقررا إقامتها بعد غد الخميس، إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك بناء على تعليمات الجهات الأمنية".

أشعل القرار موجة من ردود الفعل المتباينة على تويتر، إذ رحب مشجعو الأهلي بالخطوة، وأطلقوا وسم "الأهلي يحكم"، وتهكموا على سفر نادي بيراميدز للإسكندرية من أجل خوض اللقاء، الذي كان يهدد فريقهم بعدم خوضه قبل تأجيله.

بالمقابل، أطلق بعض عشاق بيراميدز والزمالك وسم "الأهلي نادي الدواعي الأمنية"، في إشارة إلى أن تأجيل مباريات دور الـ8 من البطولة المحلية الثانية في مصر، يخدم مصلحة النادي الأحمر.

وكان الزمالك قد عبر عن رفضه إلغاء مباراته أمام المقاصة، وأشار إلى أن قرار التأجيل جاء بناء على اعتراض الجهات الأمينة على توقيت المباراة.

واشتعلت أزمة كبيرة بين الأهلي وبيراميدز، بسبب اعتراض الأخير على إقامة مباراة الدور الثاني في الدوري بينهما في 28 فبراير/شباط الجاري، إذ طالب بيراميدز بتأجيل مباراة الدوري من أجل "تكافؤ الفرص" مع المنافسين، واستبدالها بمباراة الكأس.

وافق الاتحاد المصري على طلب بيراميدز وأقر مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس في 28 فبراير/شباط الجاري، وهو الأمر الذي اعترض عليه الأهلي وهدد بعدم خوض المباراة لأنه لم يتلق بلاغا من الاتحاد حول ذلك، قبل أن يتم تأجيل المباراة.