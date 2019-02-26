دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، على إمكانية تدريب سلفه الإيرلندي، برندان روجرز، لليستر سيتي، مشيرا إلى أنه لا يمانع ذلك في حال أن الأخير لم يطلب إخلاء منزله الذي يسكنه كلوب في ليفربول.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الريدز وواتفورد، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن الأمر: "لا مانع لدي طالما أنه لن يدرب إيفرتون، لأنه إذا فعل ذلك سيطلب استعادة منزله"، وتابع قائلا: "أعتقد أن ليستر ليست قريبة بما فيه الكفاية".

وأضاف المدرب الألماني قائلا: "ماذا يمكنني أن أقول حيال ذلك، إنه أمر يتطلب توافقا بين الناديين وبين برندان، لن يكون أمرا سهلا لسلتيك ولكن إذا حدث ذلك، ولا أعلم إن كان سيحدث، لكنني سمعت بعض الإشاعات، أتمنى له الخير أينما حل لأنه شخص جيد".

وربطت عدة وسائل إعلام بين اسم رودجرز الذي كان مدرب ليفربول قبل كلوب، وقد كان قريبا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 مع الفريق، وبين بطل "البريميرليغ" عام 2016، ليستر سيتي.

يذكر أن "الريدز" لا يمرون بأفضل فتراتهم في الموسم خلال الشهر الحالي، فقد خسر الفريق 4 نقاط في آخر 3 مباريات، من تعادلين وفوز، ليفرط بأفضليته على ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يتخلف عنه بنقطة.