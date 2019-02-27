كيف علق ليفربول ومحمد صلاح على حادثة قطار محطة مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدم نادي ليفربول ونجمه المصري، محمد صلاح، بالعزاء في ضحايا حادثة قطار محطة مصر، الذي اصطدم برصيف ما تسبب بانفجار "تنك بنزين"، ما أسفر عنه مقتل وإصابة العشرات، الأربعاء.

وكتب نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الجميع في ليفربول يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة".

وأرفق ليفربول تغريدته بوسم "لن تسيروا وحدكم أبدا"، في إشارة إلى الشعار الذي تردده جماهير النادي الإنجليزي: "لن تسير وحدك أبدا".

بدوره قال صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أيضا: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان قد أودى حادث قطار محطة مصر بحياة 20 شخصا وأصيب فيه العشرات، وذلك بعد اصطدامه بأحد الأرصفة في المحطة، ما أسفر عن انفجار "تنك بنزين".