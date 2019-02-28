دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة السادسة على التوالي بعد أن فاز في إياب الدور نصف النهائي بـ3 أهداف نظيفة على ريال مدريد، ليحقق فوزه الثالث على غريمه التقليدي في آخر 5 مباريات.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة، مدريد، قدم الريال شوطا أولا مميزا تفوق فيه على غريمه لكن لاعبوه أضاعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولأن كرة القدم تعاقب من يضيع الفرص، سجل الأوروغوياني لويس سواريز، الهدف الأول لبرشلونة عند الدقيقة 50، قبل أن يضيف رافائيل فاران، الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 69.

وعند الدقيقة 73، أطلق سواريز رصاصة الرحمة على الريال بالهدف الثالث، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للفريق الكتالوني الذي نجح بـ"الواقعية" في خطف الفوز الثمين.

وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى المباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي في طريقه نحو تحقيق اللقب رقم 31 في كأس ملك إسبانيا، وينتظر الفائز من مباراة فالنسيا وريال بيتيس التي ستلعب الجمعة.

يذكر أن الفريق الكتالوني حقق فوزه الثالث في آخر 5 مباريات أمام الريال، الذي حقق آخر فوز له على برشلونة في أغسطس/آب من عام 2017 بمباراة كأس السوبر الإسباني.