صورة لمحمد صلاح تثير غضب متابعيه بعد حادث القطار: "مصر كلها بتعيط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار اللاعب المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، غضب الكثير من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة نشرها على حساباته، الخميس.

ونشر صلاح صورة له ظهر فيها مبتسما غداة فوز ليفربول على بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ولم يسجل صلاح أي هدف منهم. ولكن ما أثار غضب متابعيه المصريين خاصة هو أن الصورة جاءت غداة حادث قطار محطة مصر (رمسيس سابقا).

وكان صلاح وجه العزاء لأسر ضحايا حادث القطار، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وذلك في تغريدة عقب الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين.

ونعرض فيما يلي بعض التعليقات على الصورة التي نشرها صلاح:

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