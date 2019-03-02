الاتحاد الآسيوي يوقف سالم الدوسري بسبب بطاقة حمراء تلقاها عام 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف نجم الهلال، سالم الدوسري، لمباراة واحدة في دوري أبطال آسيا، بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في نهائي نسخة 2017 من البطولة.

ونشر نادي الهلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أكد فيها أنه تلقى حطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن حرمان الدوسري من المشاركة في المباراة الأولى للفريق بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وأكد "الزعيم" السعودي أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء بسبب "استفساره" عن البطاقة الحمراء التي تلقاها الجناح السعودي في نهائي نسخة 2017 من البطولة والتي خسرها الهلال أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتلقى الدوسري البطاقة بعد أن تم إنذاره للمرة الثانية، عند الدقيقة 79 من مباراة إياب النهائي، والتي فاز بها الفريق الياباني بهدف نظيف، ليتوج باللقب إثر التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

يذكر أن "الزعيم" السعودي سيواجه نظيره الإماراتي في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية، الثلاثاء، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.