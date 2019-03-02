ابن الوليد بن طلال يتولى منصبا في الرياضة السعودية.. فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عين رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نجل الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، في منصب رياضي، وفقا لبيان صدر عن اللجنة الأولمبية السعودية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن رئيسها عين الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيسا لاتحاد الرياضة المجتمعية.

واشتهر الأمير خالد بنشاطه في مجال الاستثمار، ليسير على خطى والده الذي يعد من أهم رجال الأعمال في العالم، وأسس شركة "KBW" للاستثمارات.

يذكر أن الأمير خالد من مواليد مدينة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويبلغ من العمر 40 عاما، وفقا لبعض وسائل الإعلام السعودية.