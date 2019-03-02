الفيفا يتساءل عن إمكانية ترشح هدف عمر السومة لجائزة بوشكاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إمكانية ترشح هدف اللاعب السوري لنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، في مرمى الاتحاد خلال "ديربي جدة" الجمعة، لجائزة بوشكاش والتي تقدم لأفضل هدف في العام.

ونشر الفيفا تغريدة عبر صفحته الرسمية العربية على موقع تويتر، تضمنت فيديو الهدف، وكتب فوق الفيديو: "بوشكاش؟"، في إشارة إلى إمكانية ترشح الهدف للجائزة.

وأبهر السومة العديد من عشاق كرة القدم العربية وحول العالم، بالهدف "الخلفي" الذي سجله في مرمى الاتحاد بـ"ديربي جدة" الجمعة، وقد وصفه البعض بأنه الأفضل في تاريخ الدوري السعودي.

وتقدم جائزة بوشكاش، والتي سميت على اسم اللاعب المجري، فيرينك بوشكاش، للهدف الأجمل في العام، من قبل الفيفا، وتم استحداثها عام 2009.