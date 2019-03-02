رقم "تاريخي" للفائز في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستضيف ريال مدريد، غريمه التقليدي، برشلونة، السبت، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، في مباراة ستمثل مناسبة لصناعة التاريخ للفائز بها.

فبعد أن تغلب برشلونة على الريال في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأسبوع الماضي، عادل الفريق الكتالوني عدد انتصارات غريمه التقليدي بـ95 فوزا لكل منهما.

ومع أخذ هذه الأرقام بالاعتبار فإن الفائز في "كلاسيكو" الدوري، السبت، سيصل إلى الفوز رقم 96 على الغريم التقليدي وبالتالي سيثبت تفوقه التاريخي على خصمه في المواجهات المباشرة.

يدخل برشلونة المباراة بأفضلية معنوية ونقطية، فأبناء كتالونيا حققوا فوزا هاما بثلاثية نظيفة في مباراة الكأس، وعلى أرضية ملعب الريال، وهو الأمر الذي سيشكل دفعة معنوية لهم.

أما على مستوى النقاط، فيمتلك برشلونة 57 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني، متفوقا بفارق 9 نقاط عن الريال الذي يحتل المركز الثالث.

بالمقابل، فالريال سيدخل مباراة السبت بضغط نتيجة "كلاسيكو الكأس"، لكن لاعبوه يعلمون جيدا أن الخسارة في هذه المباراة قد ترسخ عقدة عدم الفوز على برشلونة، فآخر فوز للفريق الملكي على غريمه يعود لمباراة السوبر الإسباني عام 2017، أي قبل ست مباريات.