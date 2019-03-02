بعد أن أصبحت أول سفيرة للسعودية.. منصب رياضي جديد لريما بنت بندر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنشأ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اتحاد الأولمبياد الخاص في السعودية وعين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على رأسه.

وبعد تسلمها منصب سفيرة السعودية في أمريكا، خلفا للأمير خالد بن سلمان، تتولى الأميرة ريما منصبا رياضيا جديدا، لتواصل العمل في المضمار الذي أسهمت بتطويره بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وشغلت الأميرة ريما منصب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عن القسم النسائي في المملكة، وساهمت بشكل كبير بتطوير الرياضة النسائية في المملكة.

وفي 23 فبراير/شباط، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، يقضي بتعيين الأميرة بمنصب سفيرة السعودية لدى واشنطن، لتكون أول سفيرة سعودية على الإطلاق.