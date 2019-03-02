دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، الجمعة، هدفا عالميا في مرمى فريق الاتحاد، بضربة خلفية مزدوجة، يعشقها جماهير كرة القدم حول العالم.

وجاء هدف السومة في الدقيقة 78 بعد حوالي 17 دقيقة من نزوله إلى أرضية المباراة، في مرمى الاتحاد الذي كان متقدما بهدف في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بين أهلي جدة والاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل بين الفريقين.

وقال السومة، عبر حسابه على تويتر بعد المباراة: "الحمد لله على كل شي، شكراً للمجانيين على الأجواء بالمدرجات... والقادم أجمل".

من جانبه، وجه اللاعب السوري عمر خريبين، المُعار من نادي الهلال السعودي إلى نادي بيراميدز المصري، التهنئة إلى زميله في المنتخب السوري عمر السومة.

وقال خريبين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، للسومة: "لا ينتقدك إلا جاهل، ولا ينتقص منك إلا ناقص، الكبير دائماً يبقى كبيرا، دائما كلما احتاجك الأهلي وجدك، لأنك باختصار: الأسطورة عمر السومة".